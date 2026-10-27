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Obývákem vede státní hranice. O město i jeho domy se dělí dvě země

Zahraniční
Vykřížkovaná linie skrze byty není následkem manželského sváru. Hranice vyznačená bílými kříži přes město není pozůstatek veřejné hry. Město Baarle jsou dvě obce v jedné. Kartografické šílenství, administrativní groteska, geografické puzzle. Kus domu patří Belgii, kus Nizozemsku. O státní příslušnosti tu rozhoduje poloha dveří.
video: Reuters
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