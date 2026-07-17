Za hranicemi Berlína čeká jiný svět. Braniborsko láká termály i spaním na vodě
17. 7. 2026 0:06 Zahraniční
Německé Braniborsko je ideální destinací pro parné léto. Je zemí více než tří tisíců jezer, spousty vodních toků a nádherných lesů, kde se lze příjemně zchladit. Kromě toho zde dovolenkáři najdou nevšední ubytování. Třeba v iglú na jezeře, ve vodárenské nebo středověké věži a v domku cihlářských dělníků.
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