Zavřené hranice jsou překážkou mnoha vztahů. Tento pár našel řešení

Inga Rasmussenová z Dánska a Němec Karsten Tüchsen Hansen si užívali romantické chvilky i přes zavřené hranice. Cizinci, kteří mají v Dánsku partnera, mohou nyní vstoupit do země. Má to však jeden háček. Budou muset policii prokázat, že s daným člověkem jsou ve vztahu už nějakou dobu. Důkazy mohou mít podobu např. společných fotografií či sdílených textových zpráv. Podle kritiků se jedná o příliš velký zásah do soukromí partnerů.

video: Reuters