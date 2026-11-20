Slavná hrošice Fiona uhynula po pozření dětské čepice
20. 11. 2026 8:12 Zahraniční
Hrošice Fiona, která se po svém předčasném narození v americké zoo stala celosvětovou hvězdou internetu, ve čtvrtek uhynula. Zoologická zahrada v Cincinnati ve státě Ohio oznámila, že devítiletá samice nepřežila komplikace po spolknutí pletené čepice, která jí nedopatřením spadla do výběhu. Informovaly o tom v noci na pátek světové tiskové agentury.
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