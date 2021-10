VIDEO: Hrozí nedostatek vína. Nový Zéland přiškrtí dodávky do Anglie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hrozí nedostatek vína. Nový Zéland přiškrtí dodávky do Anglie

Špatná sezona i obrovská mezinárodní poptávka by mohla vést k možnému nedostatku vína. Kvůli nízké sklizni a zpožděným kontejnerovým dodávkám hrozí, že by na Vánoce mohlo v některých zemích víno chybět. První výpadky hlásí již Nový Zéland, který exportuje především do Velké Británie, ale i dalších evropských zemí.

video: YouTube/New Zealand Wine