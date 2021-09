VIDEO: Hurikán Ida se přehnal přes stát New Jersey a město New York Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hurikán Ida se přehnal přes stát New Jersey a město New York

Hurikán Ida, který v neděli pustošil Louisianu, se přehnal přes stát New Jersey a město New York. Bouře tam způsobila přívalové deště, vyplavila metro a zpozdila zápasy na tenisovém US Open. Meteorologové vydali i varování před tornády, které platilo mimo jiné i pro newyorskou čtvrť Bronx, napsal list The New York Times.

video: AP