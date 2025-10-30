Hurikán Melissa zasáhl a poničil Bahamy

Zahraniční
Záběry z George Town na Bahamách zachycují ohýbající se stromy, silný déšť a vlny narážející na pobřeží, zatímco hurikán Melissa zasáhl severní Karibik. Úřady předem evakuovaly téměř 1 500 lidí a meteorologové varují i obyvatele Bermud před bouřlivým počasím.
video: Reuters
