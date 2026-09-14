Húsíové zveřejnili záběry z bojů. Tvrdí, že zničili vojenskou techniku
14. 9. 2026 13:20 Zahraniční
Jemenští povstalci Húsíové v jižní části Rudého moře obsadili další strategické ostrovy. Posilují tak kontrolu nad významnou trasou pro námořní dopravu. Ostrovy Malý Haníš a Velký Haníš leží přibližně 160 kilometrů severně od průlivu Báb al-Mandab. Ten spojuje Adenský záliv s Rudým mořem a je součástí vodní cesty k Suezskému průplavu.
02:08
Kandidát na guvernéra Wisconsinu přežil nouzové přistání letadla na vodě, měl 12 stehů
Zahraniční14. 9. 2026 13:46
01:01
Pražské náplavky nově zdobí lavičky z dubového masivu
Domácí14. 9. 2026 13:42
02:23
Lupič přepadl dvě trafiky a vykradl restauraci
Krimi14. 9. 2026 13:40
00:57
Húsíové zveřejnili záběry z bojů. Tvrdí, že zničili vojenskou techniku
Zahraniční14. 9. 2026 13:20
03:26
StarDance se chystá na čtrnáctou řadu, poslední s Kostkovou a Ebenem
Společnost14. 9. 2026 13:02
02:30
Eben a Kostková končí po 20 letech s moderováním StarDance
Společnost14. 9. 2026 12:22
01:08
Bývala tu zábava, zůstala jen deprese. Opuštěný zábavní park Six Flags zmizí
Zahraniční14. 9. 2026 12:16
00:18
V prostějovském parku ležel mrtvý muž. Policie vyšetřuje, zda nešlo o násilnou smrt
Krimi14. 9. 2026 12:12
00:40
Rusové cílili na vlak s Borisem Johnsonem a diplomaty. Jen náhodou odjeli dřív
Zahraniční14. 9. 2026 11:42
00:57
Rusové na frontě čerpají sílu z knížecích ostatků
Zahraniční14. 9. 2026 11:28
00:50
Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel
Domácí14. 9. 2026 11:26
00:32
Ukrajina musí přestat s útoky na ruské rafinerie, trvá na svém Trump
Zahraniční14. 9. 2026 10:16
38:25
Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole
Rozstřel14. 9. 2026 10:00
03:06
Starcraft - střílečka
Lifestyle14. 9. 2026 9:54
00:47
Diablo 5 - teaser
Lifestyle14. 9. 2026 9:54
00:15
Srna zkřížila cestu motorkářce. Zraněnou ženu transportoval do nemocnice vrtulník
Krimi14. 9. 2026 9:32
00:47
Švédský předseda vlády věří ve vítězství. Mám dobrý pocit, říká Kristersson
Zahraniční14. 9. 2026 9:32
01:21
V Roudnici finišuje oprava Špindlerova mostu
Domácí14. 9. 2026 9:06
01:31