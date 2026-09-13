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Húsiové obsadili ostrov Majún, zmocnili se zbraní za miliony dolarů

Zahraniční
Húsíové obsadili ostrov Majún, zmocnili se vojenského vybavení v hodnotě milionů dolarů a definitivně převzali plnou kontrolu nad průlivem Báb al-Mandab a Rudým mořem. Skupina spojená s Íránem nadále postupuje a nyní usiluje o ovládnutí celého Jemenu.
video: X/@MahalaxmiRaman
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