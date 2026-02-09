Hvězdy 90. let oživují „sitcomovou“ verzi filmu Dobrý Will Hunting
9. 2. 2026 11:54 Zahraniční
Ikony televizní a filmové popkultury devadesátých let se scházejí v reklamním spotu, který přepisuje klasiku Dobrý Will Hunting do podoby nikdy neexistujícího sitcomu. Díky hvězdnému obsazení a výraznému použití digitálního omlazení jde o produkci, jejíž rozpočet zřejmě atakoval olympijské rozměry.
00:55
Kendall Jenner sází na „kardashiánskou kletbu" v trefné reklamě na Fanatics
00:59
Hvězdy 90. let oživují „sitcomovou" verzi filmu Dobrý Will Hunting
00:42
Will Shat a reklama o kakání: Raisin Bran sází na vlákninu i slovní hříčky
01:00
Horor s umělou inteligencí jako reklama? Alexa a dystopický happy end
00:49
01:00
Sabrina Carpenter si v reklamě na Pringles staví přítele z brambůrků
00:47
41:59