Slovenský premiér Igor Matovič oznámil, že v zemi otestují všechny obyvatele, patrně s výjimkou dětí do deseti let. Zatím ale nebylo rozhodnuto, zda podstoupení testu bude povinné. Hlavní fáze testování by se měla uskutečnit do dvou týdnů. Testování bude prováděno rychlotesty, stát jich už objednal 13 milionů.

