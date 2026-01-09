Imigrační agenti znovu stříleli na auto, v Portlandu zasáhli dva lidi
9. 1. 2026 7:52 Zahraniční
Federální imigrační agenti ve čtvrtek postřelili v Portlandu v americkém státě Oregon dva lidi. Incident vyšetřuje Federální úřad pro vyšetřování. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti chtěli agenti zastavit vozidlo a řidič se ho pokusil použít jako zbraň, jeden z agentů tak podle DHS „vystřelil v sebeobraně“. Vůz údajně chtěli zastavit kvůli venezuelskému přistěhovalci s napojením na zločinecký gang.
01:26
