Chlapec v západní Indii těsně uskočil před autem

Na záběrech je auto, které vjíždí do uzavřené obytné zóny v oblasti Ugatského průplavu, ve městě Surat. Řidič ale náhle ztratil kontrolu, nejprve narazil do zaparkovaných motocyklů, a pak se prudce mířil na mladého chodce. Chlapcova okamžitá reakce mu zachránila život, před vozidlem stačil těsně uskočit, zatímco auto pak narazilo do elektrického sloupu a začalo hořet. Obyvatelé ulice běželi k autu a vyprostili cestující z auta, které zachvátily plameny. Manželský pár v autě utrpěl drobná zranění, mladý chodec vyvázl chlapec nezraněný.

video: AP