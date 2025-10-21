V Dillí se vzduch skoro dá krájet. Po oslavách se megalopole utápí ve smogu
21. 10. 2025 20:10 Zahraniční
Hlavní město Indie Nové Dillí se zahalilo do hustého smogu. Podle světových zpravodajských agentur dosáhl vzduch hazardní úrovně, Světová zdravotnická organizace (WHO) ho dle své stupnice řadí na nebezpečný k dýchání. K rapidnímu zhoršení znečištění došlo po oslavách hinduistického svátku Díválí, které provázely ohňostroje a petardy.
