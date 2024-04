VIDEO: Měsíční pouť na posvátná místa Indie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Měsíční pouť na posvátná místa Indie

Na Indickém subkontinentu žije asi každý šestý obyvatel planety. Je to místo plné kontrastů, kde vedle moderních technologií, které fascinují hlavně mladé, má své pevné místo také hluboká duchovní tradice, za kterou sem jezdí lidé z celého světa. Mezi ně patří také poutnice a vyznavačka hnutí Hare Krišna Jitka Kačánová. Do Indie se vrací vždy na ta samá duchovně významná místa. Může proto srovnávat, jak se jednotlivé lokality během uplynulých let proměnily. Její první zastavení bylo v Džaganát Purí ve státě Orissa. Další místo, které navštívila, bylo duchovní centrum v Majápuru, které je úzce spjato se zakladatelem hnutí Hare Krišna. Už několik let se tu staví patrně největší sakrální stavba světa. Zastavila se také u břehů největší indické řeky Gangy, která je pro stále rostoucí indickou populaci zdrojem pitné i užitkové vody, dopravní tepnou a v neposlední řadě také posvátným symbolem tedy Matkou řek. Na konci své poutě se vydala vlakem přes Dillí do nejlidnatějšího svazového státu Indie - Uttarpradéše.

video: iDnes.tv, Jitka Kačánová