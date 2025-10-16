Indie přestane kupovat ruskou ropu, Módí mě o tom ujistil, prohlásil Trump

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Indický premiér Naréndra Módí ujistil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho země už nebude kupovat ruskou ropu. Trump to řekl ve středu na tiskové konferenci v Bílém domě. Doplnil, že teď je čas, aby Čína udělala to samé. Trump na zboží z Indie, která je dlouhodobě americkým spojencem, uvalil kvůli nákupům ruské ropy 50procentní cla.
video: Reuters
