Chceš smoothie? Šlapej! Vynález baví i inspiruje

Vynálezci v Indii vymysleli ekologický a tělu prospěšný mixér na výrobu smoothie. První přístroj svého druhu v zemi je poháněný lidskou silou, konkrétně šlapáním do pedálů. Je totiž součástí bicyklu. Aby byl výsledek prvního prototypu po všech stránkách co možná nejdokonalejší, spolupracovala skupina vysokoškoláků - konstruktérů s jedním z místních výrobců smoothie v Bengalúru. Nový vynález pracuje naprosto ekologicky - bez elektřiny. Ovocnou šťávu si můžete vyrobit třeba cestou do zaměstnání. Konstruktéři navíc mysleli i na to, jak nevyprodukovat žádný plastový odpad v podobě kelímků, které v Indii představují obrovský problém. Nápoje proto zákazníkům servírují ve slupkách z pomerančů, které předtím použili k výrobě smoothie.

video: Reuters