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Nad Indonésií se objevily vzácné duhové mraky

Zahraniční
Bílá duha, mraky co vypadají jako mořské vlny, nebo levitující loď na moři? To jsou nezvyklé jevy, které příroda dokáže vytvořit. Mnoho lidí si myslí, že se jedná o Photoshopem upravené fotky, ale opak je pravdou. Příroda je mocná čarodějka a dokáže vytvořit víc než si dokážeme pomyslet.
video: Reuters
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