Při pádu visutého mostu v Indonésii se zranilo 32 lidí

Při soutěži v chytání kachen se v Indonésii zřítil do řeky visutý most a zranilo se 32 diváků. K události došlo během oslav Dne nezávislosti, které se konaly 17. srpna ve vesnici Nanga Mentukak. Vesničané běželi přes vodu, aby chytili ptáky, a slyšeli nadšený jásot lidí přihlížejících z mostu. Jejich radost se však změnila v hrůzu, když se mostovka náhle zkroutila a spadla. V důsledku této události bylo zraněno 32 lidí, včetně dětí. Někteří z nich utrpěli zlomeniny kostí a byli převezeni do nemocnice.

video: AP