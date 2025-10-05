Přistavěli dvě patra a škola v Indonésii se zřítila. Jsou desítky mrtvých
5. 10. 2025 17:48 Zahraniční
Indonéské úřady necelý týden po zřícení školy na ostrově Jáva potvrdily, že při neštěstí zahynulo 45 studentů, po tělech dalších se stále pátrá. Dvoupatrová budova islámské internátní školy se zřítila v pondělí ve městě Sidoarjo v provincii Východní Jáva v době odpoledních modliteb.
