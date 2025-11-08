Novému indonéskému hlavnímu městu Nusantara hrozí, že se stane městem duchů

Zahraniční
Tři roky poté, co bývalý indonéský prezident zahájil výstavbu nového hlavního města Nusantara, které má nahradit Jakartu, jež se pomalu potápí do moře a je velmi znečištěná a přeplněná, se mnozí obávají, že ambiciózní projekt se stane obrovským městem duchů.
video: Reuters
