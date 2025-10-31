Tisíce lidí protestují v Rize proti odstoupení od Istanbulské úmluvy
31. 10. 2025 7:30 Zahraniční
Lotyšský parlament odhlasoval jako první v Evropské unii odstoupení od Istanbulské úmluvy, která má chránit ženy před násilím. Ve středu večer před parlamentem v Rize protestovalo proti odstoupení od úmluvy podle policie přibližně 5 000 lidí na jedné z největších demonstrací v pobaltské zemi v posledních letech.
