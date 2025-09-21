Cenu Intervize získal vietnamský zpěvák Duc Phuc, Šaman nechtěl být hodnocen
21. 9. 2025 10:04 Zahraniční
Ruskou obdobu mezinárodní pěvecké soutěže Eurovision Song Contest, která je mezi Rusy velice populární, ale z které bylo Rusko vyloučeno kvůli invazi na Ukrajinu, vyhrál vietnamský zpěvák Duc Phuc. Z obnovené písňové soutěže Intervize, kterou o sobotním večeru zahájil ruský prezident Vladimir Putin, si do vlasti odváží 30 milionů rublů (asi 7,4 milionu Kč). Ruský zpěvák Šaman, ikonická postava vlasteneckých koncertů v Rusku, zazpíval lyrickou píseň a poté oznámil, že požádal porotu, aby nebrala zřetel na jeho účast. „Pohostinnost je nedílnou součástí ruské duše a chápu, že podle zákonů pohostinnosti nemám právo být mezi uchazeči o vítězství,“ prohlásil.
