Budu vás před invazí bránit, slibuje Trump Finům. Proti Rusku zvažuje nové sankce

Americký prezident Donald Trump finského prezidenta Alexandera Stubba ujistil, že by Spojené státy přispěchaly Finsku na pomoc, pokud by ho Rusko napadlo. Při jejich čtvrtečním setkání v Oválné pracovně Bílého domu také prohlásil, že zvažuje nové sankce proti Rusku, protože stále odmítá ukončit válku na Ukrajině.
video: Reuters
