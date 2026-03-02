Zničili jsme íránský jaderný program, prohlásil Trump
2. 3. 2026 20:50 Zahraniční
Prezident Donald Trump v pondělí 2. března uvedl, že nařídil útok na Írán s cílem zastavit vývoj jaderných zbraní a rychle se rozvíjející balistický program Teheránu. Bez předložení důkazů označil hrozbu ze strany Íránu za bezprostřední a potvrdil, že americká armáda pokračuje v rozsáhlých bojových operacích. Teherán obvinění z vývoje jaderné zbraně dlouhodobě odmítá.
