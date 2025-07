VIDEO: Írán deportuje Afghánce, ženy s Tálibánem čeká peklo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Íránské úřady ve velkém vyhošťují afghánské uprchlíky. Nezáleží na tom, zda mají doklady či ne, zda v zemi žijí chvíli nebo desítky let, nebo mají děti. Zpět do Afghánistánu musejí všichni. Zabalit si smějí jen pár věcí a do deportačních táborů je policie odváží i uprostřed noci. Teherán krok vysvětluje špatnou ekonomickou situací země. Pod Tálibánem se však hlavně ženám povede ještě mnohem hůř.

video: Reuters