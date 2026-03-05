Zasáhli jsme americký tanker, hlásí Írán. Hrozí útoky v Hormuzském průlivu
5. 3. 2026 12:04 Zahraniční
Íránské revoluční gardy tvrdí, že ráno v severní části Perského zálivu zasáhly americký tanker, který poté vzplál. Sdělila to íránská agentura Tasním, která je s gardami spjatá. V prohlášení gardy uvedly, že v době války bude Hormuzský průliv podle mezinárodního práva pod kontrolou Íránské islámské republiky.
01:03
Policie zadržela cizince, kteří oloupili ženu o kabelku
Krimi5. 3. 2026 13:12
01:43
Díky dronu zabránili policisté sebevraždě
Krimi5. 3. 2026 12:46
03:30
Heda Gablerová se vrací do Stavovského divadla v režii Viktora Bodóa
Společnost5. 3. 2026 12:46
00:29
Jednadvacetiletá dcera modelky Heidi Klumové pózuje ve spodním prádle
Společnost5. 3. 2026 12:46
00:53
Móda z BRIT Awards: Nadité dekolty i bizarní outfity
Společnost5. 3. 2026 12:38
02:16
Soud osvobodil hradeckou děkanku stíhanou za vynášení informací o veřejných zakázkách, žalobce se odvolal
Krimi5. 3. 2026 12:22
06:42
Je nutné podporovat Ukrajinu, je prioritou bezpečnosti našeho státu, řekl Kmoníček
Domácí5. 3. 2026 12:10
00:59
Zasáhli jsme americký tanker, hlásí Írán. Hrozí útoky v Hormuzském průlivu
Zahraniční5. 3. 2026 12:04
01:45
Babiš o repatriačních letech: Je velká škoda, že nebylo nakoupeno nějaké větší letadlo
Domácí5. 3. 2026 11:42
02:08
Oživlý Labubu zaujme, životy nám ale promění jiné trendy
Technika5. 3. 2026 11:34
01:36
Kvůli nahlášené bombě evakuovali v Praze školu
Zahraniční5. 3. 2026 11:16
00:30
Španělsko bude vojensky spolupracovat, tvrdí Bílý dům
Zahraniční5. 3. 2026 10:40
00:24
Policie řeší vraždu v Karlových Varech
Krimi5. 3. 2026 10:28
00:41
FROG Pocket2
Technika5. 3. 2026 10:16
03:02