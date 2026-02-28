Sirény a výbuchy nad Izraelem, Írán opětuje útok
28. 2. 2026 10:22 Zahraniční
V oblasti Haify v severním Izraeli byly v sobotu slyšet exploze po odpálení raket z Íránu, informoval o tom izraelský zpravodajský server Ynet. Předtím se v několika oblastech Izraele rozezněly sirény oznamující letecký nálet. Rakety letěly z Íránu směrem k Izraeli. Izrael v sobotu brzy ráno zahájil útok proti Íránu pod názvem „Řev lva“ a vyhlásil v celé zemi „zvláštní a okamžitý“ stav nouze.
