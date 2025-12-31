Íránci protestují kvůli kolabující měně
31. 12. 2025 12:48 Zahraniční
Írán zažívá protesty obchodníků, kteří kvůli slábnoucímu rijálu nechávají své podniky zavřené. Hnutí nespokojených podnikatelů se z Teheránu rozšířilo i do dalších měst včetně Isfahánu, Mašhadu či Šírázu. Izraelská tajná služba Mosad ve středu vyzvala demonstranty, aby zesílili své protesty, a ujistila je, že je „přítomna na místě“.
