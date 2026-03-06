Írán odpálil rakety na Izrael. Nad Hebronem je zachytily kamery

Zahraniční
Oblohu nad městem Hebron na Západním břehu Jordánu ve čtvrtek večer proťaly rakety odpálené z Íránu směrem na Izrael. Teherán pokračuje v odvetných útocích po rozsáhlé ofenzivě Spojených států a Izraele proti Íránu, která začala 28. února. Podle dostupných informací si boje vyžádaly stovky obětí včetně nejvyšších íránských představitelů.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:07

Nejstarší žijící fotbalista Slavie jí v derby bude držet palce
Sport
6. 3. 2026 12:00
00:47

Brazilská kráska Juliana Nalu pobláznila svět
Lifestyle
6. 3. 2026 10:54
01:16

Muž pod vlivem drog zběsile ujížděl policii
Krimi
6. 3. 2026 10:38
00:22

Muž obviněný z vraždy dvouletého syna jde do vazby
Krimi
6. 3. 2026 10:36
00:33

Írán odpálil rakety na Izrael. Nad Hebronem je zachytily kamery
Zahraniční
6. 3. 2026 10:26
00:25

Americký tanker hoří v Hormuzském průlivu
Zahraniční
6. 3. 2026 10:26
00:31

Írán přišel o loď sloužící pro starty dronů
Zahraniční
6. 3. 2026 10:14
27:30

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?
Rozstřel
6. 3. 2026 10:00
00:43

Takto se balí zásilky s kosmetikou od firmy Notino
Domácí
6. 3. 2026 9:48
00:43

Warlock v Diablo 4 - trailer
Lifestyle
6. 3. 2026 9:36
01:40

Naši chlapci si s ním popovídají po svém. Zelenskyj se pustil do hádky s Orbánem
Zahraniční
6. 3. 2026 8:36
01:43

Lidé odevzdávají zbraně z druhé světové války i z 19. století
Domácí
6. 3. 2026 8:18
04:04:44

Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje 2026
Domácí
6. 3. 2026 8:02
00:58

Peruánský policista zemřel při záchraně psa z řeky
Zahraniční
6. 3. 2026 5:00
00:32

Unihertz Titan 2 Elite
Technika
6. 3. 2026 0:06
04:52

Pro Pavla si přijdu půvabná vždy. Jsem spokojená a milovaná, říká Dara Rolins o vztahu s Nedvědem
Společnost
6. 3. 2026 0:06
01:01

Nová litrová jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15
Technika
6. 3. 2026 0:06
35:32

NA KAFI: Přeplněné russian lips už naštěstí ustupují, říká o trendech v plastice lékařka
Domácí
6. 3. 2026 0:06
04:05

Babiše ani Okamuru k trestnímu stíhání Sněmovna nevydala
Domácí
5. 3. 2026 20:32
00:25

Hanba, fůj! Okamura vyvolal na konferenci rozruch
Domácí
5. 3. 2026 20:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.