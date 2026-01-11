Při protestech v Íránu zahynulo údajně nejméně 192 demonstrantů
11. 1. 2026 12:28 Zahraniční
Při rozsáhlých protestech proti teokratickému režimu v Íránu bylo za poslední dva týdny zabito nejméně 192 demonstrantů, uvedla dnes nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Oslu. V předchozí zprávě tato skupina uváděla 51 mrtvých.
02:49
Turkovi na ministerstvu chystám kancelář, prezident kádruje, řekl Macinka
Domácí11. 1. 2026 13:18
00:48
Průzkum: Motoristé by se do Sněmovny nedostali, ANO drtivě vede
Domácí11. 1. 2026 13:00
00:23
Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici
Domácí11. 1. 2026 12:32
01:00
Lešení z litomyšlského zámku je pryč
Domácí11. 1. 2026 11:42
00:49
Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně
Domácí11. 1. 2026 10:50
15:04
Babiš: Mám chřipku a komentovat výroky druhých nebudu
Domácí11. 1. 2026 10:28
00:48
Konec dojíždění. Liberec získá špičkovou kliniku
Domácí11. 1. 2026 8:28
01:04
Hasiči začínají vyprošťovat zraněného muže z jeskyně
Krimi11. 1. 2026 8:02
01:13
Kněz „zpívá“ japonsky českou hymnu
Sport11. 1. 2026 7:12
02:50
Máme koordinátorku intimity, ale já jsem slušný a zodpovědný, říká Vladimír Polívka
Společnost11. 1. 2026 0:06
05:05
Na co zírá mašinfíra: S Bardotkou z Kutné Hory až ke Sluneční zátoce za 5 minut
Technika11. 1. 2026 0:06
01:55:46
Na co zírá mašinfíra: S Bardotkou z Kutné Hory až ke Sluneční zátoce
Technika11. 1. 2026 0:06
01:32
Hasiči se museli ke zraněnému v podzemí plazit
Domácí10. 1. 2026 21:26
00:32
Driftující policisté půjdou na kobereček
Domácí10. 1. 2026 20:14
01:00
Keňský holič používá místo nůžek nabroušenou lopatu
Zahraniční10. 1. 2026 20:06
00:55
V Orlických horách jsou sněhové podmínky ideální
Domácí10. 1. 2026 18:04
00:57