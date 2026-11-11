Írán ukázal podzemní raketové město
11. 11. 2026 15:08 Zahraniční
Íránské revoluční gardy (IRGC) ukázaly záběry podzemních tunelů a prostor, v nichž jsou uloženy balistické střely, střely s plochou dráhou letu či mobilní zařízení pro jejich odpalování. Íránská tisková agentura ISNA, která video zveřejnila, komplex nazvala podzemním raketovým městem. Záběry kromě vojenského materiálu zachycují velitele vzdušných sil íránských revolučních gard Madžída Músavího a náčelníka generálního štábu íránských ozbrojených sil Alího Abdolláhího, kteří komplexem projíždějí v otevřeném terénním vozidle a posléze promlouvají k vojákům.
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