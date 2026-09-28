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Mezi iPhonem a hliněnou chatrčí. Írán není monolit fanatiků, ale hluboce rozpolcený svět

Zahraniční
Zatímco média pod vlivem eskalujícího konfliktu s USA vykreslují Írán jako nebezpečný monolit náboženského fanatismu, realita uvnitř země je zcela jiná. Renomovaná arabistka a spisovatelka Lenka Hrabalová v rozhovoru upozorňuje, že devadesátimilionová společnost je ve skutečnosti hluboce rozpolcená a protnutá střetem zcela odlišných myšlenkových světů. Zatímco Západ redukuje tamní dění na protesty žen proti hidžábům, obyvatele trápí drastické chudnutí, astronomická inflace a katastrofální sucho. Vysychání krajiny a boj o vodu jsou pro přežití rodin často palčivější otázkou než samotná lidská práva. Právě z tohoto povrchního mediálního obrazu a z naprostého nepochopení složitých reálií pramenila i domněnka Donalda Trumpa, že masivní vojenské útoky položí tamní teokracii jako domeček z karet. Náboženský režim v zemi je však extrémně pevný a prorůstá všemi vrstvami společnosti. Vnější agrese navíc dokáže vnitřně rozdělený národ paradoxně sjednotit. Přestože část Íránců žije v hliněných chatrčích a druhá v luxusních čtvrtích s iPhony, spojuje je hrdost na pětitisíciletou perskou civilizaci a nefalšovaná lidská vřelost, kterou Hrabalová na svých cestách pravidelně zažívá.
video: Martin Chamer, Lenka Hrabalová
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