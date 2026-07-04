Íránci se v Teheránu loučí s Chameneím, mnozí provolávají smrt Americe a Izraeli
4. 7. 2026 16:08 Zahraniční
Davy Íránců se v sobotu za přísných bezpečnostních opatření začaly v Teheránu loučit s íránským duchovním vůdcem Alí Chameneím, jehož zabily 28. února americko-izraelské útoky na íránskou metropoli. Mnozí skandovaly Smrt Americe a Smrt Izraeli, a to právě v den, kdy Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti. Chameneího státní pohřeb má trvat šest dnů, z toho tři dny v Teheránu.
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