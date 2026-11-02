Írán ve vysílání státní televize ukázal podzemní továrnu na drony
2. 11. 2026 16:18 Zahraniční
Náčelník íránské armády Amir Hatami uvedl, že země rozšiřuje výrobní kapacity a opírá je o vědecký výzkum a infrastrukturu. Írán už před válkou disponoval rozsáhlými zásobami balistických raket a zároveň patří mezi významné výrobce dronů, včetně strojů řady Shahed.
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