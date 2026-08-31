Írán zaútočil na americké základny v Jordánsku
31. 8. 2026 8:02 Zahraniční
Íránské revoluční gardy uvedly, že zaútočily na americké základny v Jordánsku v odplatě za americký útok na odpalovací zařízení íránských raket na ostrově Lárak v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly následně oznámily, že sestřelily osm střel, které pronikly do vzdušného prostoru země.
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