V Irsku zvolí novou hlavu státu, o křeslo se utkají dvě ženy
24. 10. 2025 8:06 Zahraniční
Irsko si v prezidentských volbách zvolí nástupce současné hlavy státu, čtyřiaosmdesátiletého Michaela D. Higginse, který zastával prezidentský úřad 14 let. Voliči mají na výběr mezi bývalou ministryní sociálních věcí Heather Humphreysovou, jež je kandidátkou jedné z vládních stran, a levicovou političkou Catherine Connollyovou, která kandiduje jako nezávislá. Poslední průzkumy dávaly větší šance Connollyové.
01:00
