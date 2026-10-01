Víme, že prošel radikální islamistickou indoktrinací, řekl Netanjahu
1. 10. 2026 18:30 Zahraniční
Indický pilot společnosti Flydubai, který ve středu utrpěl vážná zranění poté, co byl svým kolegou napaden v kokpitu letadla na trase z Dubaje do Tel Avivu, je podle lékařů v dobré kondici a uzdravuje se. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že druhý pilot využil mezery v pravidlech, protože Izrael obvykle neumožňuje nasazovat na lety do Izraele piloty ze zemí, které s ním nemají diplomatické vztahy.
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