Nehostinná magie. Island láká na sopky, vodopády i nekonečné letní dny
4. 7. 2026 8:00 Zahraniční
Pokud toužíte po dobrodružné dovolené, Island je pro vás přímo ideální. Přestože tento ostrov oplývá dechberoucí přírodou, zeleně je zde pomálu. Možná i netypický krajinný ráz tak magicky přitahuje cestovatele. Podle mnohých z nich si zde totiž člověk připadá jako ve zcela jiném světě.
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