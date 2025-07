VIDEO: Hrůza v Bergamu. Muž se rozeběhl přímo do motoru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hrůza v Bergamu. Muž se rozeběhl přímo do motoru

Na sociálních sítí začaly kolovat amatérské záběry, které ukazují nasátí muže do motoru Airbusu A 319 na letišti v italském Bergamu. Incident se stal v úterý, ze záběrů to vypadá, že ochranka muže honila po letištní ploše, a že do motoru skočil sám. V důsledku tragédie byl dočasně přerušen provoz celého letiště a lety nabraly zpoždění, některé pak byly i zrušeny. Jedním z nich bylo dopolední spojení do Prahy.

video: Nabila Jamal