Desítky tisíc Italů vyšly znovu do ulic, pálili fotky premiérky Meloniové
30. 10. 2026 19:36 Zahraniční
Desítky tisíc lidí vyšly v pátek do ulic Říma, Milána, Turína, Neapole, Palerma a dalších italských měst protestovat proti pravicové vládě premiérky Giorgie Meloniové. Demonstranti viní vládu z růstu svých životních nákladů a kritizují ji i za armádní výdaje.
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Desítky tisíc Italů vyšly znovu do ulic, pálili fotky premiérky Meloniové
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