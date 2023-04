VIDEO: Italská pobřežní stráž zachránila z moře 1200 migrantů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Italská pobřežní stráž zachránila z moře 1200 migrantů

Italská pobřežní stráž provedla nejméně dvě velké operace na záchranu dalších asi 1200 migrantů, uvedla televize Rai. Loď Diciotti italské pobřežní stráže dorazila k rybářské lodi se 400 běženci, která o víkendu marně čekala na pomoc ve vodách nedaleko Malty. Podle serveru The Times of Malta vyplula z libyjského Tobrúku před několika dny a když se přiblížila do maltské záchranné zóny, místní úřady podle některých zdrojů pouze nařídily nákladní lodi, aby jim doplnila palivo.

video: Reuters