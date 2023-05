VIDEO: Záplavy uzavřely okruh F1 v Imole, víkendová Velké cena se nepojede Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Záplavy uzavřely okruh F1 v Imole, víkendová Velké cena se nepojede

Víkendová Velká cena Emilie Romagny formule 1 se kvůli rozsáhlým záplavám v severní Itálii neuskuteční. Už v úterý odpoledne museli areál částečně zaplaveného okruhu v Imole opustit zaměstnanci FIA a nesměly do něj ani týmy. Přitom středa vždy bývá dnem stavění zázemí, stěhování vybavení do garáží a do boxů a intenzivních příprav na páteční tréninky i čtvrteční mediální povinnosti.

video: Vigili del Fuoco