V Itálii zemřel dvouletý chlapec, kterému transplantovali poškozené srdce

Zahraniční
V neapolské nemocnici zemřel dvouletý chlapec Domenico, jehož osud sledovala celá Itálie po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. Chlapec zemřel na jednotce intenzivní péče „v důsledku náhlého a nevratného zhoršení jeho klinického stavu“, oznámila neapolská nemocnice. Záběry, které zveřejnili právníci rodiny ukazují malého Domenica před nepovedenou transplantací.
video: Reuters
00:45

21. 2. 2026 12:34
