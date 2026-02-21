V Itálii zemřel dvouletý chlapec, kterému transplantovali poškozené srdce
21. 2. 2026 12:34 Zahraniční
V neapolské nemocnici zemřel dvouletý chlapec Domenico, jehož osud sledovala celá Itálie po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. Chlapec zemřel na jednotce intenzivní péče „v důsledku náhlého a nevratného zhoršení jeho klinického stavu“, oznámila neapolská nemocnice. Záběry, které zveřejnili právníci rodiny ukazují malého Domenica před nepovedenou transplantací.
00:45
