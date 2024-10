VIDEO: Italové začali přemisťovat migranty do Albánie. Připlula první loď Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Italové začali přemisťovat migranty do Albánie. Připlula první loď

Do Albánie připlula italská vojenská loď s první skupinou migrantů, kteří budou umístěni v uprchlických zařízeních, jež v této balkánské zemi nechala zřídit Itálie. Plavidlo se skupinou 16 mužů z Egypta a Bangladéše dorazilo po 36 hodinách plavby do přístavu Shëngjin. Loď italského námořnictva Libra vyplula z přístavu Lampedusa s deseti Bangladéšany a šesti Egypťany na palubě v pondělí, podotkla agentura AP. Všichni tito muži byli zachráněni ve Středozemním moři během cesty na malých a chatrných člunech z Libye. Úředníci už dříve ověřili, že pocházejí z bezpečných zemí a nejsou zranitelní. Ženy, děti či muže, kteří byli ve špatném zdravotním stavu nebo vykazovali známky mučení, italské námořnictvo vylodilo na Lampeduse. Lidé po registraci zamíří do asi 20 kilometrů vzdáleného tábora na bývalé vojenské základně Gjadër, kde budou moci požádat o azyl a počkat tam na odpověď italských úřadů.

video: Reuters