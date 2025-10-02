Izraelská armáda zasáhla proti flotile pro Gazu
2. 10. 2025 7:40 Zahraniční | Válka v Izraeli
Izraelská armáda v noci na dnešek zasáhla proti flotile, která navzdory blokádě směřovala s humanitární pomocí do Pásma Gazy, informovali podle agentury AFP a Reuters zástupci flotily a izraelské úřady. Posádky lodí armáda převezla do izraelského přístavu Ašdod.
