Izrael bombarduje Pásmo Gazy. Nyní slibuje humanitární zónu

Izraelská armáda oznámila vytvoření humanitární zóny na jihu Pásma Gazy blízko města Chán Júnis, napsal server The Times of Israel (ToI). Neuvedl ale, zda a kdy bude otevřen jediný přechod do Pásma Gazy, jímž by se do oblasti mohla dostat humanitární pomoc a který je na hranici tohoto palestinského území s Egyptem. Izrael přitom ještě předchozí den podle ToI jih Pásma Gazy bombardoval.

video: Reuters