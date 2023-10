VIDEO: Obyvatelé prchají na výzvu Izraele z Gazy a míří na jih Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obyvatelé prchají na výzvu Izraele z Gazy a míří na jih

Izraelská armáda ve čtvrtek pozdě večer informovala OSN, že 1,1 milionu Palestinců v Pásmu Gazy by se mělo v příštích 24 hodinách přesunout do jižní části tohoto úzkého pobřežního pásu. Tento krok by podle agentury Reuters mohl být předzvěstí izraelské pozemní ofenzivy. V pátek ráno Izrael vyzval k evakuaci civilních obyvatel města Gaza na jih. Hamás reagoval prohlášením, aby lidé zůstali ve svých domovech.

video: Reuters