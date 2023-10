VIDEO: Izraelský nálet zničil mešitu v pásmu Gazy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Izraelský nálet zničil mešitu v pásmu Gazy

Izrael na překvapivý útok reagoval rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy. Vyžádaly si přes 310 mrtvých a dva tisíce zraněných. Obyvatelé Gazy pak podle serveru listu The New York Times (NYT) hlásili silné izraelské útoky přes celou noc až do časného rána.

video: Reuters