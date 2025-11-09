Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich i velké kameny
9. 11. 2025 9:50 Zahraniční | Válka v Izraeli
Izraelští osadníci v sobotu napadli skupinu palestinských vesničanů, aktivistů a novinářů, kteří se snažili sklízet olivy poblíž osady na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. S odvoláním na svědky incidentu, mezi nimiž byl i dva pracovníci agentury Reuters, o tom informovala tato agentura.
